شاهد.. وزير النقل: السائح سيصل من الغردقة إلى الأقصر في ساعتين بالقطار السريع

الأحد 17/يناير/2021 - 06:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن العالم متجه إلى النقل الأخضر، وهو عبارة عن وسائل النقل غير الملوثة للبيئة، وهو ما ينطبق على القطار الكهربائي السريع.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن القطار الكهربائي عبارة من شبكة من القطارات الكهربائية السريعة التي ستربط كل أنحاء الجمهورية، وكل موانىء مصر، والمناطق الصناعية، ومناطق التنمية.

وأوضح وزير النقل، أن طول خط القطار الكهربائي السريع الذي يتم العمل عليه حاليا يصل إلى 1750 كيلومترا طوليًا، منوها بأن الخط الثاني من القطار والذي سيكون سيره "الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر" سيخدم السياحة في مصر، حيث أن السائح سيصل من الغردقة إلى الأقصر خلال ساعتين عن طريق القطار السريع.

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