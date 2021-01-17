شاهد.. وزير النقل: السائح سيصل من الغردقة إلى الأقصر في ساعتين بالقطار السريع

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن العالم متجه إلى النقل الأخضر، وهو عبارة عن وسائل النقل غير الملوثة للبيئة، وهو ما ينطبق على القطار الكهربائي السريع.





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن القطار الكهربائي عبارة من شبكة من القطارات الكهربائية السريعة التي ستربط كل أنحاء الجمهورية، وكل موانىء مصر، والمناطق الصناعية، ومناطق التنمية.



