كامل الوزير يكشف عن دور كبير للرئيس"السيسي" في صفقة القطار الكهربائي

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في إتمام صفقة القطار الكهربائي السريع مع شركة سيمنز الألمانية بأقل التكاليف.

وقال " الوزير" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب، "إن قدرة الرئيس السيسي في التفاوض نجحت في إقناع شركة سيمنز الالمانية في التنازل عن عمولة المخاطر التى تتراوح بين 300 إلى 360 مليون دولار لينخفض بذلك إجمالي قيمة الصفقة المقدرة للمرحلة الأولى والبالغة 3 مليار دولار مع شركة سيمنز."

وتابع، " شركة سيمنز عند تنفيذ أي مشروع تتحصل على عولة مخاطرة؛ لتضمن حقها في الحصول على أموالها عند التعثر عن السداد؛ لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مع رئيس الشركة، وأوضح له أن مصر دولة كبيرة لم تتأخر من قبل عن سداد ديونها ما دفعهم للتنازل عن قيمة العمولة بالكامل بعد إسناد تنفيذ أطوال 1000 كم من إجمالي حجم مشروع القطار الكهربائي البالغ 1950 كم.

وأضاف" الوزير"، "أن إجمالي قيمة مشروع القطار الكهربائي الذي تم إسناد تنفيذه لشركة سيمنز 360 مليار سيتم سدادها على عدد من الأقساط بالاضافة إلى أن هذا المبلغ لن تحصل عليه شركة سيمنز بل جزء منه سيوجه إلى الشركات المصرية المشاركة في تنفيذ المشروع معها ليعاد ضخه في الاقتصاد مرة اخري.