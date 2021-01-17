أخصائي الأمراض الجرثومية: لبنان يعيش وضعًا كارثيًا بعد انتشار كورونا

قال غسان الأعور، أخصائي الأمراض الجرثومية، إن لبنان يعيش وضعًا كارثيًا في ظل فيروس كورونا بعد انتشار الفيروس بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف "الأعور" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تزال بين كبار السن.





وأشار أخصائي الأمراض الجرثومية، إلى أن السبب في انتشار الفيروس هو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التباعد الاجتماعي خاصة أثناء الاحتفالات برأس السنة وأعياد الميلاد المجيد.





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 720 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121792 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 879 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 154620 حالة من ضمنهم 121792 حالة تم شفاؤها، و8473 حالة وفاة.



