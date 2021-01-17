لميس الحديدي عن تصفية "الحديد والصلب": القرارات الاقتصادية لا تعرف لغة المشاعر

الأحد 17/يناير/2021 - 02:39 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
داليا الحسين
قالت الإعلامية لميس الحديدي تعليقًا على قرار تصفية شركة الحديد والصلب إن لغة الاقتصاد بعيدة عن المشاعر والعواطف وهذ منطق القرارات الاقتصادية.

وأضافت "الحديديي"، خلال تقديمها برنامجها"كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة " ON": "من الباب المسؤولية السياسية لوزير قطاع الأعمال، عليه أن يلجأ إلى البرلمان، ويستمع لهم حيث أن هناك ثلاث طلبات إحاطة واستجواب عاجل".

وتابعت: الاقتصاد لا يعرف لغة المشاعر وكثير من القرارات الاقتصادية صعبة ومرة مثل الإصلاح الاقتصادي والجميع دفع الثمن".

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