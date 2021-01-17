الحماية المدنية ببني سويف تنقذ قطة حُبست أعلى سطح منزل لمدة 10 ايام

الأحد 17/يناير/2021 - 07:05 ص
إنقاذ قطة في بني سويف
إنقاذ قطة في بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، السبت، من إنقاذ قط أحتبس أعلى سطح عمارة سكنية لمدة 10 أيام بدون طعام أو شراب، وإنزاله بعد انتقال القوات واستخدام السلم الحديدي وصندوق بلاستيكي.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد بتلقى قوات الحماية المدنية بلاغا من ربة منزل، يفيد بوجود قط عالق أعلى سطح عمارة سكنية منذ عدة أيام دون تناول طعام أو شراب، وبحاجة لإنزاله.

وعلى الفور توجه فريق من قوات الحماية المدنية، واستطاعوا إنقاذ القط، وسط حالة من الفرحة من جانب المواطنين بالمنطقة بعد إنقاذ القطة من قبل قوات الحماية المدنية دون التأخر.

ولاقى انتقال قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف إلى موقع البلاغ استحسان المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بتوجيه الشكر للقوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفي سياق منفصل، أصيب شابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري النيل ببني سويف، اتجاه الشرق، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وتحرر محضر بالحادث.

وتلقى مدير أمن بني سويف إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري النيل، ما اسفر عن إصابة شخصين، والذي وجه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقلهما إلى أقرب مستشفى، وتوجيه إدارة المرور لرفع اثار الحادث من الطريق.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي حيث تبين أن المصابين هما: محمد محروس عبد المؤمن، 19 عام، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد السلام عبد العال، 27 سنة، مصاب جروج وكدمات بانحاء متفرقة من الجسم، وجار تلقيهما العلاج والإسعافات الأولية، عقب استقبالهما في قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى بنى سويف الجامعي بوابة الفجر بني سويف الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 17 ساعة

فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لسموحة والتفاصيل المالية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد الانتقال إلى سموحة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 10 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث مروع أعلى كوبري النيل ببني سويف

مصرع شخص إثر إصابته في حريق وحدة سكنية بكفر الشيخ

إصابة 4 شباب في حادث ببني سويف

مصرع طفلين إثر حريق مخزون "تبن" أعلى منزل في بني سويف

إخماد حريق التهم سيارة ملاكى أعلى كوبرى اكتوبر (صور)

إصابة 4 أشخاص في حادثي سير ببني سويف (الاسماء)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض