رئيس مدينة زويل: قبول 201 طالب عام 2020.. و 24 منحة كاملة (فيديو)
الأحد 17/يناير/2021 - 03:44 ص
داليا الحسين
قال محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن الاقتصاد العالمي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة، مشيرا إلى أن أي اقتصاد لكي ينهض ويحقق عائد على أي شعب لا بُد أن يبنى على المعرفة، لذلك لا بُد من الاستثمار في المعرفة.
وأضاف "عبدربه"، خلال لقاءه مع الإعلامي مصطفي المنشاوي مقدم برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أن الاستثمار فى معاهد الأبحاث ليس فقط استثمار لإجراء أبحاث روتينية، وإنما مفترض أن يكون استثمار في أبحاث تطبيقية لتعود على المجتمع، بالإضافة للأبحاث في العلوم الأساسية.
ودعا رجال الصناعة سواء في قطاعات الأعمال أو العام أو الخاص للمشاركة في تحمل الإنفاق على البحث العلمي، وألا يكون العبء الأساسي على الدولة فقط، لافتا إلى أن دول مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة سنجد أن نسبة مشارك ودعم الدولة للبحث العلمي تنقسم مناصفة بينها وبين رجال الأعمال كل منهم يتحمل 50%.
وأكد أنه تم قبول 201 طالب عام 2020، 24 منهم حاصلين على منح كاملة، لافتا إلى أن القبول يتم وفقا للقدرات حيث يجري إختبار قدرات الطالب وبعد اجتيازه يكون هناك اختبار مقابلة شخصية واختبار لغة انجليزية، إذا اجتاز ال 3 اختبارات يعاد ترتيبهم مرة ثانية حسب الأعلى منهم.
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