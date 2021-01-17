رئيس مدينة زويل: قبول 201 طالب عام 2020.. و 24 منحة كاملة (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 03:44 ص
محمود عبدربه
محمود عبدربه
داليا الحسين
قال محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن الاقتصاد العالمي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة، مشيرا إلى أن أي اقتصاد لكي ينهض ويحقق عائد على أي شعب لا بُد أن يبنى على المعرفة، لذلك لا بُد من الاستثمار في المعرفة.

وأضاف "عبدربه"، خلال لقاءه مع الإعلامي مصطفي المنشاوي مقدم برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أن الاستثمار فى معاهد الأبحاث ليس فقط استثمار لإجراء أبحاث روتينية، وإنما مفترض أن يكون استثمار في أبحاث تطبيقية لتعود على المجتمع، بالإضافة للأبحاث في العلوم الأساسية.

ودعا رجال الصناعة سواء في قطاعات الأعمال أو العام أو الخاص للمشاركة في تحمل الإنفاق على البحث العلمي، وألا يكون العبء الأساسي على الدولة فقط، لافتا إلى أن دول مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة سنجد أن نسبة مشارك ودعم الدولة للبحث العلمي تنقسم مناصفة بينها وبين رجال الأعمال كل منهم يتحمل 50%.

وأكد أنه تم قبول 201 طالب عام 2020، 24 منهم حاصلين على منح كاملة، لافتا إلى أن القبول يتم وفقا للقدرات حيث يجري إختبار قدرات الطالب وبعد اجتيازه يكون هناك اختبار مقابلة شخصية واختبار لغة انجليزية، إذا اجتاز ال 3 اختبارات يعاد ترتيبهم مرة ثانية حسب الأعلى منهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة زويل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 16 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 7 ساعات

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لسموحة والتفاصيل المالية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد الانتقال إلى سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شريف صدقى: مدينة زويل تساعد الطلاب على خلق فرص عمل لأنفسهم

مصطفى السيد: العقول المصرية جيدة للغاية لكن الإشكالية في آلية التعليم

المعاشات.. قانون جديد على مكتب الرئيس

بعد قبول 75 طالب.. أبرز المعلومات عن مدرسة الضبعة النووية

جامعة القاهرة تطرح نموذجا استرشاديا لتعليم طلابها إعداد الأبحاث

وزير التعليم العالي: 30460 طالبا تقدموا للجامعات الأهلية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض