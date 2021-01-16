وزير النقل يرد على نجيب ساويرس بشأن القطار الكهربائي السريع

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عقب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على التويتة التي نشرها المهندس نجيب ساويرس رجل الاعمال بشأن سير القطار الكهربائي، والتي قال فيها: "حد فاهم القطار السريع ده ليه من العين السخنة للعلمين.. مش من القاهرة مثلا أو الغردقة".



وقال "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "المهندس نجيب صديقي، وشركة اوراسكوم التابعة له مشاركة في المشروع مع سيمنز ".



وأضاف وزير النقل ضاحكا: "هو قلقان عايز القطار الكهربائي يروح الغردقة عشان الجونة بتاعتهم.. وأنا بطمنه القطار هيروح الغردقة بس هندفعك تمن محطة الجونة".

