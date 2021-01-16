حماقي يمازح عمرو مصطفى: "جاي عشان تعمل مشاكل"

السبت 16/يناير/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


مازح النجم حماقي، الملحن والفنان عمرو مصطفي في حفل زفاف الملحن نادر حمدي، وقال له: "بتدور علي مشكلة ولا جاي تعمل مشاكل هنا".

واستكمل حماقي حديثه أنه يحب الملحن عمرو مصطفي وقام بغناء اغاني من تلحينه وسط رقص لعمرو مصطفي.


وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين منهم اكرم حسني وأحمد فهمي وكريم فهمي وأحمد الشامي ومحمد نور وميريهان حسين ومحمد سراج وعدد آخر وكبير من الفنانين.

من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

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