تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد

السبت 16/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تحديد حالة الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع ريال مدريد الإسباني عقب إستبداله في مباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأشار موقع ديفنسا سينترال الإسباني إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إضطر إلى إستبدال فاران بين شوطي المباراة بسبب ضربة قوية تعرض لها في الشوط الأول وشارك ناتشو فرنانديز بدلاً منه.

وأفاد الموقع الإسباني بأن رافائيل فاران خضع لفحوصات طبية اليوم لمعرفة ما إذا كان يعاني من إصابة أم لا.

وأوضح الموقع الإسباني أن الفحوصات الأولية أظهرت أنه لا يعاني من إصابة خطيرة ولكن سيتم مراقبة النجم الفرنسي في الساعات القليلة المقبلة لمعرفة طبيعه إصابته بالتحديد.

وألمح الموقع الإسباني أنه في حال غياب فاران عن الفريق في الفترة المقبلة فإن زين الدين زيدان يمكنه الإعتماد على ناتشو أو ميليتاو علمًا بأن سيرجيو راموس يعاني هو الآخر من إصابة.

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