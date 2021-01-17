عمرو الليثي يتضامن مع حورية فرغلي وسوسن بدر ويسرا اللوزي ضد التنمر

الأحد 17/يناير/2021 - 06:51 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

انتقد الاعلامى دكتور عمرو الليثى بمقدمة برنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، حالة التنمر المنتشرة على السوشيال ميديا، والتى نالت من بعض الفنانيين ومنهم سوسن بدر وحورية فرغلى ويسرا اللوزى، وايضا
حادث سحل أحد ذوي الهمم.

و أضاف الليثى متسائلا ما الذي حدث لنا ولماذا اصبح التنمر اسلوبنا في الحياة، لماذا نقوم بتوجيه بعض الالفاظ الجارحة والخارجة ونتهكم ونسخر من البعض.

وأضاف الليثي أننا «يجب أن نتضامن كمجتمع في مواجهة ظاهرة التنمر والوقوف ضدها بكل قوة وحسم».

و تمني الليثى في ختام مقدمته ان تنتهي هذه الحالة الجنونية سريعًا لانها ليست اخلاقنا ولا تربيتنا، واحنا ولاد بلد جدعان ومنبع الشهامة، ونقوم بمساعدة بعضنا البعض.

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