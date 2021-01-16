منتخب السويس .. مقارنة بين الموسم الماضي والحالي بعد 9 جولات

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بمستوي ثابت وبعد مرور تسع جولات بمجموعة القاهرة والقناة، يواصل منتخب السويس تقديم عروض وأداء مرضى لجماهيره وعشاقه خلال هذا الموسم بدوري القسم الثاني موسم 2021/2020.



كما تحسنت نتائج الفريق بشكل كبير مقارنة بالموسم الماضي حيث بعد تسع جولات كان منتخب السويس جمع 11 نقطة أما هذا الموسم فقد جمع 17 نقطة.



وخلال الموسم الكروي الحالي حقق منتخب السويس 17 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5 ولم يخسر، أما الموسم الماضي فحقق 11 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 و الخسارة مباراتين.



أما من الناحية التهديفية فمقارنة بالموسم الماضي فسجل منتخب السويس 6 أهداف أما الموسم الحالي سجل 7 أهداف.



ومن الناحية الدفاعية استقبل منتخب السويس هذا الموسم هدفا وحيدا أما الموسم الماضي فستقبلت شباكه كذا 5 أهداف.



ويذكر ان منتخب السويس يعود للتدريبات غدا الاحد، استعدادا لمواجهة فريق الداخلية المقرر اقامته علي استاد السويس الجديد الجمعه القادم الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات الاسبوع العاشر بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.