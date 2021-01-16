رئيس اتحاد كرة اليد: أداء المنتخب أمام مقدونيا أفضل من المباراة السابقة.. وفي انتظار لقاء السويد

السبت 16/يناير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أشاد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد، بأداء المنتخب الوطني عقب تحقيق فوزه الثاني على منتخب مقدونيا.

وقال "نصر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن أداء المنتخب أمام مقدونيا أفضل من المباراة الأولى أمام تشيلي.

وأضاف رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد: "ينتظرنا لقاء صعب أمام المنتخب السويدي يوم الاثنين المقبل في صراع بين المنتخبين على قمة المجموعة".

وفي تصريحات سابقة قال هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد، إن نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد سيكون منهاجًا في تنظيم الفعاليات المشابهة.

وتابع "نصر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنا نتمنى وجود الجماهير ولكن صحتهم أهم".

وأشار إلى أن رابطة المحترفين في أوروبا خاطبت الاتحاد الدولي بضرورة إلغاء حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا.

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