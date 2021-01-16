أحمد الفيشاوي عن والدته: فنانة وأم عظيمة

السبت 16/يناير/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
نادين نجدي



نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة، عب صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكانت الصورة لوالدته سمية الألفي وعلق عليها قائلاً:" فنانة عظيمة وأم عبقرية، أقول ايه أكتر من سمية الألفي ، أحبك يا أمي " .



وكان الفنان أحمد الفيشاوى، قد أعلن عن الانتهاء من تسجيل أغنية خاصة بالفيلم من غناء مروان موسى، وعفروتو بعدما نشر على حسابه بموقع انستجرام صورة تجمعه بمطربى الأغنية وعلق "استنوا أغنية 30 مارس مروان موسى وعفروتو".
من ناحية أخرى، تعاقد النجم أحمد الفيشاوى على فيلم "ريتسا"، مع المنتج أيمن يوسف، ليجسد الدور الرئيسى فى الفيلم وهو دور "مالك"، لينضم لأسرة العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، الذى تعاقد منذ عدة أسابيع، الفيلم من تأليف معتز فتيحة، إخراج محمد بكير، على أن يتم الإعلان عن انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، ليتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الربيع المقبل.
 

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