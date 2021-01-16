رئيس مدينة زويل للعلوم: العالم المصري كان قدوة لكل المصريين وخاصة العلماء والباحثين

السبت 16/يناير/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا محمود عبد ربه، إن المدينة موجود بها إسم الدكتور زويل كقامة علمية كبيرة، كلنا ننتمي لهذا المكان، مشيرا إلى أن الخبرات الأكاديمية والبحثية وخبرات العمل فى مشاريع مختلفة سواء بحثية او تخدم الإقتصاد الوطني جميعها تندرج فى بوطقة بحيث تخرج من يستطيع تحمل مسؤولية إدارة مدينة زويل.

وأضاف عبد ربه خلال لقاءه فى برنامج ابن مصر الذى يقدمه الإعلامي مصطفي المنشاوي على شاشة فضائية المحور، أن الدكتور أحمد زويل مثل وقدوة لكل المصريين، وخاصة العلماء وكل من يعمل فى المجال الأكاديمي والبحثي، لأنه استطاع الحصول على جائزة نوبل فى الكيمياء وأن يكون له تأثير فى الجزء الأكاديمي داخل مصر.

وأشار إلى أن زويل كان يصر على أن يكون له تأثير فى المجتمع الأكاديمي المصري وبناء مدينة زويل والإنطلاقة الأولى لها، مضيفا:" نحن نستكمل من بعده المسيرة باستكمال منشآت المدينة سواء عل التعليم أو الطلاب والبحث العلمي.

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