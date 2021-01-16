فرنسا تلحق بمصر وتتأهل للدور الرئيسي بمونديال اليد

لحق المنتخب الفرنسي لكرة اليد بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة العالم المقامة حالياً في مصر، إثر فوز المنتخب الفرنسي على نظيره النمساوي 35-28، اليوم السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة.





حقق فرنسا انتصارها الثاني توالياً، ليتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط، ويحجز بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة، فيما أصبح موقف المنتخب النمساوي صعباً للغاية، بعدما مني بالهزيمة الثانية.

وكانت الجولة الأولى من مباريات المجموعة، شهدت فوز فرنسا على النرويج، وسويسرا على النمسا.

وخلال مباراة اليوم، أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه 17-13، ثم واصل الفريق تقدمه في الشوط الثاني ليحقق الفوز الثاني توالياً.