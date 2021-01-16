أحمد موسى يكشف عن العملة الجديدة احتفالًا بعيد الشرطة.. "ليست تذكارية" (فيديو)

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كشف الإعلامي أحمد موسى عن العملة المعدنية الجديدة التي تم طبعها بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، في الخامس والعشرين من يناير كل عام.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،أن طرح هذه العملة للتعامل وليس تذكارية.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم طبع 3 ملايين جنيه من العملة الجديدة، وفئة الواحد منها جنيه واحد.

