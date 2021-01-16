عمرو أديب من دبي: "الإمارات قبل كورونا زي بعد كورونا" (فيديو)

السبت 16/يناير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الإعلامي عمرو أديب، شبب إذاعته لحلقة برنامجه من دبي، مشيرا إلى أن دبي عادت لحياتها الطبيعية، ولكن بتطبيق الاجراءات الاحترازية، معلقا: "دبي قبل كورونا زي دبي بعد كورونا ولكن الاجراءات مطبقة بشدة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن حركة السياحة في دبي ضخمة، لافتا إلى أن دبي في مرحلة ما بعد الكمامة، حيث أن الإمارات تعد الدولة الثانية على مستوى العالم فالتطعيم ضد كورونا.

وأضاف أن الإمارات تقوم بتطعيم نحو 130 ألف شخص يوميا، وغالبية المواطنين في الإمارات يحصلون على لقاح سينوفارم الذي سيحصل عليه المصريين الفترة المقبلة.

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