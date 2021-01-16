محمد صلاح: الإصابات أثرت على مشوار ليفربول في الدوري

السبت 16/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، أن الإصابات أثرت على دفاع الفريق عن لقبه للدوري الإنجليزي، لكنه أشار إلى أهمية عدم فقدان التركيز، إذا ما أراد الفريق الفوز باللقب مرة أخرى.

يمر ليفربول بأزمة إصابات أبعدت ثلاثة من مدافعيه، ما أجبر المدرب يورغن كلوب على الدفع بلاعبي الوسط في الدفاع، وهذا الوضع ربما لن يتغير في ظل غياب فيرجيل فان دايك، وجو غوميز عن الملاعب لنهاية الموسم، بسبب إصابات في الركبة.

وقال صلاح في مقابلة مع شبكة بي.إن سبورتس التلفزيونية: "بالطبع الإصابات أثرت، فقدت اثنين من المدافعين، جويل ماتيب أصيب أيضاً قبل عودته، لذلك فلديك ثلاثة مدافعين مصابين".

وأضاف: "لكن في النهاية يجب عليك التعامل مع هذا الموقف، إذا ما أردت الفوز بلقب الدوري يجب عليك محاولة الفوز بكافة المباريات".

وتابع: "إذا ركزت فقط على الإصابات والغيابات لن تفوز بالدوري، لكن إذا أنصب تركيزك على المتاح أمامك ومحاولة التعامل مع الموقف الحالي بطرق مختلفة، ربما تفوز باللقب".

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