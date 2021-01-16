محمد مسعد يشارك في مران سيراميكا كليوباترا الجماعي





انتظم محمد مسعد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران فريقه الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.





وابتعد مسعد عن التدريبات الجماعية للفريق، والمباريات الرسمية، خلال الفترة الماضية، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.





وخضع اللاعب لفترة تأهيل علاجي، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي، استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، وأثبتت الأشعة التي خضع لها تعافيه من الإصابة، وشارك مساء اليوم في المران الجماعي بشكل طبيعي.





ويلتقي سيراميكا كليوباترا، مع طلائع الجيش، في الثانية والنصف مساء بعد غد الاثنين، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ثماني نقاط.



