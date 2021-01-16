محمد حماقي يُحِيي فرح نادر حمدي

السبت 16/يناير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
حضر الفنان محمد حماقي فرح الفنان نادر حمدي اليوم، وقام بغناء الكثير من الأغاني الخاصة به مثل يا ستار و قالوا عنك وغيرهم.


نشر الموزع توما فيديو لايف عبر صفخته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، وكان فيه حماقي وهو يغني أغنية يا ستار ويغنيها معه، في وسط فرحة غامرة للفرح .


على صعيد آخر شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.



مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

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