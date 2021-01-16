أحمد جمال ثالث صفقات دكرنس الشتوية

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هيثم حبيب



أعلن نادى دكرنس الرياضى برئاسة خضر إبراهيم عن ثالث صفقاته الشتوية بضم أحمد جمال مدافع فريق حلوان العام.



اللاعب البالغ من العمر ٢٥ عاما هو أحد ناشئي حلوان العام ويجيد اللعب بمركز قلب الدفاع و يأتى التعاقد مع اللاعب ضمن خطة مجلس إدارة النادى لتدعيمات الخط الدفاعى للفريق الأول.



وتعد الصفقة هى ثالث الصفقات الشتوية بعدما أعلن النادى تعاقده مع أحمد عيد ظهير أيسر سرس الليان ، محمد رمضان "حله" مهاجم سرس الليان.



وتعرض دكرنس للهزيمة الخميس الماضى أمام بلدية المحلة بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.



ويستعد دكرنس لملاقاة صيد المحلة بملعب الأخير الإثنين المقبل ضمن مباريات الدور التأهيلي بمسابقة كأس مصر.