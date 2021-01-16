هشام توفيق: احتمال تصفية شركات آخري أمر قائمة خلال الفترة القادمة

السبت 16/يناير/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

قال هشام توفيق  وزير قطاع الأعمال، إن إحتمال تصفية مزيد من شركات قطاع الأعمال بعد إغلاق مجمع الحديد والصلب بحلوان أمر قائم خلال الفترة القادمة، خاصة إذا كانت تحقق خسائر كبيرة.

 

 

وتابع" توفيق" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة صدي البلد مع برنامج " على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسي،  خلال عهدي تم تصفية  الشركات التى لا أمل في أن تحقق مكاسب، بدأتها شركة القومية للأسمنت ثم الشركة المصرية للملاحة.. والان شركة الحديد والصلب.

 

 

وأضاف، " أنا قادم لوزارة قطاع الأعمال لإدارة محفظة الشركات  البالغ 119 بما ينفع الاقتصاد المصري والمجتمع المصري... اي شركة يوجد أمل ان تتحول الربحية سوف اعمل معها واقوم بتطويرها أم الشركات التى لا أمال فيها سوف أقوم بإغلاقها."

 

 

 

واستكمال، "إحتمال بعد تصفية ثلاث شركات أن يكون هناك شركتين ايضا يتم تصفيتهم... الشركات التى تصلح أن تستمر وفقا لدراسات سوف تستمر ، كما فعلنا مع شركات قطاع الغزل والنسيج التى وضعنا خطط لإنتشالها من خسائرها وتحولها إلى الربحية."

 

 

وأكد ان الوزارة لن تضيع وقت أو تضع أموال في شركات غير من المتوقع لها النهوض، مشيرا إلى أن شرككة الحديد والصلب لا يوجد أمل بنسبة 1% لإعادة تشغيلها.

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وزير قطاع الأعمال تصفية الحديد والصلب

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