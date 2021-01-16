صائد ذئاب من قنا: بكسب حوالي 3 آلاف جنيه شهريًا من بيعها

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كشف محمد إبراهيم، صائد ذئاب من قنا، تفاصيل قيامه باصطياد الذئاب من أجل عرضها للبيع في مزاد علني.



وقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "بقوم بصيده إما عن طريق فخ، أو تتبع حجره والحصول على الذئاب الصغيرة والقيام بيبيعها".



وأشار إلى أن هناك إقبال كبير على شراء الذئاب لأن هناك البعض الذي يعتبرها مثل الكلاب ليقوموا بحفظ المكان أو هناك الذي يستخدمها لطرد الجن لأن البعض يؤمن بأن الجن يخاف من الذئاب.



وأوضح أنه يقوم بصيد الذئاب من الجبال، لافتًا إلى أن أقل دخل يكسبه من بيع الذئاب تصل إلى حوالي 3 آلاف جنيه شهريًا.





