بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على موعد قرعة مونديال الأندية

الأحد 17/يناير/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
علاء خليف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي من النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل.

وأكد الفيفا في بيان رسمي أن نادي أوكلاند سيتي اعتذر عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بسبب إجراءات الحجر الصحي في دولة نيوزلندا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تمنع الفريق من السفر إلى قطر للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العالمية.

وأوضح الفيفا أن بطولة كأس العالم ستقام بمشاركة 6 أندية فقط بعد انسحاب أوكلاند سيتي ولن يتم تصعيد فريق آخر بدلًا منه وهي (بايرن ميونيخ الألماني – الأهلي المصري – أولسان هيونداي الكوري – تيجريس أونال المكسيكي – الدحيل القطري – بطل أمريكا الجنوبية).

ومن المقرر أن يكتمل عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لنسخة عام 2021، في أواخر يناير المقبل، بعد تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، والذي ينحصر بين بالميراس وسانتوس البرازيليين.

وقرر الفيفا إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية  يوم 19 يناير الجاري، في مدينة زيورخ السويسرية، لتحديد مواجهات البطولة العالمية، وتقرر تصعيد فريق الدحيل القطري للدور الثاني مباشرة بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي ولن يتم إجراء أي تعديلات جديدة على البطولة. 

ويترقب النادي الأهلي (بطل إفريقيا) قرعة بطولة كأس العالم للأندية لتحديد منافسه بالبطولة العالمية.

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