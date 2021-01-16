أحمد موسى: الإخوان يعيشون مرحلة "فرفرة الطائر الذبيح" (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد وصول أول شحنة من لقاح سينوفارم إلى مصر، هاجمها الإعلام الإرهابي الإخواني القطري التركي وسخروا منها.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديكتاتور أردوغان تعاقد على لقاح سينوفاك الصيني وتلقى جرعة منه.



ولفت إلى أن فاعلية اللقاح الذي تلقاه أردوغان لا تتجاوز 50 %، وربما تكون الأقل في فعالية اللقاحات في العالم، وهذا وسط صمت كبير من الإعلام الإخواني.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل الخونة الذين يظهرون على قنوات الإخوان سوف يتم تسليمهم، مردفا: «تذكروا هذا مستقبلا»، مؤكدا أن الحد الأدنى هو غلق تلك القنوات.



وأردف: أن هناك قائمة بـ 200 إخواني سوف يتم تسليمهم لمصر، وهناك مفاجآت كبيرة تنتظر عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين، مؤكدا:"اللي جاي أحلى وكله بيتعمل على نار هادية".



واختتم موسى، أن الإخوان حاليا يعيشون مرحلة حلاوة روح أو "فرفرة الطائر الذبيح".

