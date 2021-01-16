اتحاد عمال مصر يناشد السيسي بحل أزمة شركة الحديد والصلب (فيديو)

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قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتطوير المستمر لشركات قطاع الأعمال العام.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن "اتحاد العمال مع تطوير شركات قطاع الأعمال العام وليس تصفيتها"، مشيرا إلى أن تحول حلوان منطقة صناعية كان بفضل شركة الحديد والصلب.



وأكمل أن تصفية شركة الحديد والصلب سيكون وصمة عار لقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن رئيس الشركة طرح رؤية مستقبلية لمدة 3 سنوات تم تجاهلها لاتخاذ قرار تصفية الشركة.



وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحل أزمة العمال قائلا: "ليس لنا ملاذ إلا الرئيس السيسي".



وطالب وزارة قطاع الأعمال العام بالكشف عن أسباب عدم طرح رئيس الشركة القابضة لخطة رئيس الشركة المستقبلية، مؤكدا أن التعامل مع شركات قطاع العام يتم من منظور اقتصادي منذ عام 1991.

وأردف: "لسنا ضد فكرة تطوير قطاع الأعمال العام بصفة عامة".

