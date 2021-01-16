مدير فني بني سويف : التسرع والرعونة سبب اهدار الفوز على الاعلاميين

السبت 16/يناير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


أعرب محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف عن عدم رضاه عن نتيجة فريقه الكروى الاول امام ضيفه الإعلاميين والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقان بالجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وقال محمد يوسف : لاعبينا سيطروا على مجريات المباريات ورغم التأخر فى النتيجة وإحراز الإعلاميين بهدف بالشوط الاول الا اننا ضيعنا أكثر من هدف محقق وذلك بسبب بعض التسرع الذى شاب إداء اللاعبين والرعونه امام المرمى لحرصهم على تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير .

واختتم بقوله : الشوط الثانى توقف أكثر من مرة نتيجة سقوط لاعبي الإعلاميين بدون داع مما عطل المباراة وفى النهاية تم احتساب 5 دقائق فقط وكنا الأقرب لتحقيق الفوز ، وسنركز فى القادم وثقتى فى جهازى المعاون واللاعبين بلا حدود .

فيما قال سيد عامر المدرب العام ببنى سويف : أغلقنا صفحة مباراة الاعلاميين بمجرد الانتهاء منها وسنركز فى الأعداد لمباراة تليفونات بنى سويف بالدور التمهيدي بكأس مصر وبعدها يتم التركيز فى الأعداد لمواجهة ديروط بملعبه .

واضاف : كل مباراة لها ظروفها الخاصة بها وفريق الإعلاميين فريق محترم فنيا وغاب عنا سوء التوفيق بالكثير من فترات المباراة .

وتعادل بنى سويف بملعبه امام الإعلاميين بالجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ليرتفع رصيد الفريق السويفى للنقطة 14 .

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