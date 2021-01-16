بنى سويف يضم ناشئ الزمالك

السبت 16/يناير/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


أبرم مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة على سليم إجراءات صفقة جديدة بضم كريم عبد العزيز ناشئ الزمالك وذلك للانضمام لصفوف الفريق السويفى المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على الروؤية الفنية لمحمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بعد أن أبدى إعجابه بقدرات اللاعب .

ووقع اللاعب عقود انضمامه لصفوف بنى سويف لمدة موسمين ونصف فى حضور الجهاز الفنى للفريق وأحمد سيف النصر المشرف على الكرة بالنادى .

كريم عبد العزيز من مواليد 200 ولعل بصفوف ناشئين الإنتاج الحربي لمدة 5 سنوات و بناشئين الزمالك لمدة 4 سنوات ويجيد اللعب بمركز الظهير الأيسر والهاف .

يذكر أن كريم عبد العزيز هو الشقيق الأصغر لعبد الواحد عبد العزيز ظهير ايمن بنى سويف .

ويحتل بنى سويف المركز السادس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 14 نقطة .

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