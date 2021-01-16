بنى سويف يضم ناشئ الزمالك

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أبرم مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة على سليم إجراءات صفقة جديدة بضم كريم عبد العزيز ناشئ الزمالك وذلك للانضمام لصفوف الفريق السويفى المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على الروؤية الفنية لمحمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بعد أن أبدى إعجابه بقدرات اللاعب .



ووقع اللاعب عقود انضمامه لصفوف بنى سويف لمدة موسمين ونصف فى حضور الجهاز الفنى للفريق وأحمد سيف النصر المشرف على الكرة بالنادى .



كريم عبد العزيز من مواليد 200 ولعل بصفوف ناشئين الإنتاج الحربي لمدة 5 سنوات و بناشئين الزمالك لمدة 4 سنوات ويجيد اللعب بمركز الظهير الأيسر والهاف .



يذكر أن كريم عبد العزيز هو الشقيق الأصغر لعبد الواحد عبد العزيز ظهير ايمن بنى سويف .



ويحتل بنى سويف المركز السادس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 14 نقطة .