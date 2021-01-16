نائب بـ"الشيوخ" عن تصفية مجمع الحديد والصلب: لا يمكن انسحاب الدولة من هذه الصناعة

نائب بـ"الشيوخ" عن تصفية مجمع الحديد والصلب: لا يمكن انسحاب الدولة من هذه الصناعة
السبت 16/يناير/2021 - 10:07 م
داليا الحسين
قال المهندس علاء مصطفى، عضو جلس الشيوخ، وعضو هيئة تنسيقية الأحزاب، إن ملف تصفية شركة الحديد والصلب، وملف كبير للغاية.، ولسنا امام مجرد شركة يتم إغلاقها بسبب خسائر، وكلن مجمع الحديد والصلب منذ إنشائه في ١٩٥٤ وله ارتباط كبير في وجدانا لمصريين.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية االنهار، أن مجمع الحديد والصلب كان له دور كبير، في إنشاء السد العالي وحائط الصواريخ وإحداث نقلة صناعية كبيرة في مصر.
وتابع مصطفى، ان خسائر الحديد والصلب تجاوزت. ٨.مليار جنيه سنويا، موضحا أن تكلفة إنتاج المنتج في الحديد والصلب اعلى بكثير من تكلفة بيعه.
واستكمل أن الذي يجب ان نتوقف عنه، هو بعض التساؤلات التي لم يجب عليها بيان الحكومة حول تصفية المجمع، ومنها. ألا توجد بدائل أخرى غير التصفية؟، وهل يمكن دخول مستثمرين في هذا المجمع؟.
وواصل أن صناعة الحديد والصلب ليست بالصناعة الهينة التي. يمكن للدولة ان تنسحب منها بشكل كامل.
ولفت إلى ان أفضل الخطوات التي تحدث عنها بيان الوزراء، هو ضمان حقوق العاملين بالمجمع، لطمأنة جميع الأسر التي. يعمل ذويهم بالمجمع.