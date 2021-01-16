نائب بـ"الشيوخ" عن تصفية مجمع الحديد والصلب: لا يمكن انسحاب الدولة من هذه الصناعة

السبت 16/يناير/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال المهندس علاء مصطفى، عضو جلس الشيوخ، وعضو هيئة تنسيقية الأحزاب، إن ملف تصفية شركة الحديد والصلب، وملف كبير للغاية.، ولسنا امام مجرد شركة يتم إغلاقها بسبب خسائر، وكلن مجمع الحديد والصلب منذ إنشائه في ١٩٥٤ وله ارتباط كبير في وجدانا لمصريين.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية االنهار، أن مجمع الحديد والصلب كان له دور كبير، في إنشاء السد العالي وحائط الصواريخ وإحداث نقلة صناعية كبيرة في مصر.


وتابع مصطفى، ان خسائر الحديد والصلب تجاوزت. ٨.مليار جنيه سنويا، موضحا أن تكلفة إنتاج المنتج في الحديد والصلب اعلى بكثير من تكلفة بيعه.

واستكمل أن الذي يجب ان نتوقف عنه، هو بعض التساؤلات التي لم يجب عليها بيان الحكومة حول تصفية المجمع، ومنها. ألا توجد بدائل أخرى غير التصفية؟، وهل يمكن دخول مستثمرين في هذا المجمع؟.

وواصل أن صناعة الحديد والصلب ليست بالصناعة الهينة التي. يمكن للدولة ان تنسحب منها بشكل كامل.

ولفت إلى ان أفضل الخطوات التي تحدث عنها بيان الوزراء، هو ضمان حقوق العاملين بالمجمع، لطمأنة جميع الأسر التي. يعمل ذويهم بالمجمع.

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