أمينة خليل تعلن مشاركتها في السباق الرمضاني لـ2021

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أعلنت الفنانة أمينة خليل، عن مشاركتها في السباق الرمضاني 2021، من خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي".



ونشرت أمينة خليل، صورة من كواليس التصوير، عبر خاصية الستوري على موقع الصو روالفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائله: "توكلنا على الله".



مسلسل "خلي بالك من زيزي" إنتاج عبد الله أبو الفتوح.



وشاركت النجمة "خليل" في فيلم "توأم روحي" مع عدد من الفنانين منهم حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي