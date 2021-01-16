نجم مانشستر يونايتد مطلوب في إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أحد أندية الدوري الإيطالي أبدت رغبتها في التعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن الهولندي فان دي بيك نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يتمتع بالوضعية التي يرغب بها مع الشياطين الحمر، حيث هناك العديد من الأندية الأوروبية التي تطرق باب أولد ترافورد للسؤال عن النجم الهولندي.





وأكد الموقع الإيطالي أن آخر تلك الأندية هو إنتر ميلان الذي سيكون على استعداد لتقديم عرض قريبًا من أجل التعاقد مع النجم الهولندي البالغ من العمر 23 عامًا إلى الدوري الإيطالي.





وألمح الموقع الإيطالي أن فان دي بيك كان قد إنتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى مانشستر يونايتد قادمًا من آياكس أمستردام الهولندي مقابل 39 مليون يورو وشارك النجم الهولندي في 21 مباراة لكن أكثرها كان كلاعب إحتياطي، حيث شارك في المجموع 852 دقيقة بمعدل 40 دقيقة في المباراة.



