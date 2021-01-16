موعد تجديد عقد نجم الأهلي

كشفت مصدر خاص داخل النادي الأهلي، عن موعد تجديد عقد محمد شريف لاعب الفريق الذي ينتهي صيف الموسم القادم.





وقالت المصدر، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر سيجتمع باللاعب بعد غدًا الاثنين، لتعديل عقده وتمديده لموسمين إضافيين ورفعه للفئة الثانية بدلا من الثالثة.





وأكدت المصدر، أن اللاعب تلقى عدة عروض للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن تجديد عقده جاء بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بعد تألقه بشكل لافت خلال المباريات الأخيرة.





من جانبه، أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.





وتضم القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.



