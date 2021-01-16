"انت غلطت".. تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري

السبت 16/يناير/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
رد الشاعر تامر حسين على اعتذار المطرب رامي صبري، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "حسن" قائلا: "لم يتم الإعتذار عن (الإتهام الباطل ) ومفيش حاجه اسمها سوء تفاهم (سوء تفاهُم من طرفك) مش من طرفنا مش عيب انك تقول بتعتذر انها ماكنتشى اغنيتك وانك غلطت فى حقنا وقلت كلام لا أساس له من الصحة الناس محتاجه تتأكِد مين على حق وصاحب الحق بمجرد إعترافك بالغلط حايتم التنازل عن أى إجراء قانونى خدناه ضدك بسبب إنك بتكابِر".

وتابع قائلًا: " لو فعلا أصحابك وعشرة عُمرك وباقى ع الإنسانيات قول كلمة حق.. مين فينا وعدك انها أغنيتك؟؟؟.. انت عارف انها مش ليك ياريت مايكونش البوست ده عشان اغنية نازله لك ومش عايز حد يهاجمها".

وأضاف قائلا: " لازم نحترم عقول الناس اكيد احنا مش كل البوستات.. بنجرى ورا ضلال احنا بنثبت الحق للجمهور المحترم اللى واثق فى أخلاقنا".

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