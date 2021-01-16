مجلس السيادة السوداني: الحديث عن مناطق على الحدود بأنها إثيوبية يستدعي وقفة

السبت 16/يناير/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر

 أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية تتولى ضبط الحدود مع إثيوبيا لمنع أي تسلل.

 

وأضاف البرهان، في مؤتمر صحفي، أن المفاوضات مع إثيوبيا تناولت ضبط مناطق على الحدود، دون أن تتطرق أنها ليست سودانية.

 

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أن الحديث عن مناطق على الحدود على أنها أراض إثيوبية يستدعي وقفة لتأكيد أنها سودانية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

 

وتابع البرهان: "لا نريد حربا مع إثيوبيا.. نريد فقط حماية الحدود ونحن منفتحون على علاقات أفضل مع أديس أبابا"، مشددا في الوقت نفسه على أن إعادة انتشار الجيش السوداني على الحدود مع إثيوبيا جاء بإرادة سودانية كاملة.

 

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