"الديهي" عن إنشاء مدينة لصناعة الذهب: السيسي يبحث عن حلول جذرية للمشكلات
الأحد 17/يناير/2021 - 05:00 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر لها تاريخ في المشغولات الذهبية بأحدث ما يكون في العالم، منوهًا بأن الرئيس وجه بتوطين صناعة الذهب في مصر على غرار مدينة الأثاث ومدينة الجلود، ومدينة الادوية.
وتابع، أن ذلك يرفع مكانة مصر، منوهًا بأننا لدينا مناجم للذهب واستكشافات، ووجود مدينة لصناعة الذهب بها مصانع ومدارس لتعليم هذه الحرفة، يساهم في جعل مصر سوق رائد لهذه الصناعة ويفتح مجالات للعمل أمام الشباب، ويجعل هناك حالة رواج لصناعة الذهب خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا يبحث عن حلول جذرية لجميع المشكلات.
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