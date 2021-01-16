وزيرة التخطيط: تخصيص 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الأسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الأسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021.

 

وبحسب بيان صحفى ، صادر عن الوزارة اليوم السبت ، إن تكلفة مشروع تطهير بحيرة مريوط بلغت حوالي  236.250  مليون جنيه مقسمة على ثلاث دفعات حيث تمت الموافقة علي الدفعتين الأولي والثانية خلال العام 2020 ، ويعد مشروع تطهير بحيرة مريوط جنوب الإسكندرية هو أحد المشروعات التنموية المتكاملة التى شهدتها المحافظة، حيث استهدف المشروع تنمية منطقة غرب الأسكندرية بالكامل وليس فقط تطهير المجرى المائى للبحيرة وزيادة حجم الثروة السمكية بها.

 

وأوضحت السعيد، أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،  حيث أكد سيادته على ضرورة عودة تلك البحيرات لسابق عهدها وذلك ضمن استراتيجية الدولة فى تنمية البحيرات الشمالية والتى تشهد فيها بحيرة مريوط أعمال تطويرية لتعميق ورفع منســــوب المياه بالبحيرة منذ عدة سنوات، متابعه أن حجم المياه في البحيرة وصل إلى 5 ملايين متر مكعب بعد المشروع، وتم تنفيذ عمليات الصرف الصحي بالبحيرة، وكذلك وقف التعديات عليها.

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وزيرة التخطيط محافظة الاسكندرية تطهير بحيرة مريوط

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