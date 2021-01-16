شقيق عبلة الكحلاوي يكشف تطورات الحالة الصحية لها بعد إصابتها بفيروس كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف محمد الكحلاوي، شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوي، تطورات الحالة الصحية لها بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وقال "الكحلاوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "عندها مشكلة في جهاز المناعة أنه بدأ يهاجم الكبد والرئة بشكل كبير، ولذلك بدأ الأطباء في إعطائها مثبتات للمناعة".

وأضاف "الدكتورة عبلة عاشت حياتها كلها للناس، ولم تترك جمعيتها الباقيات الصالحات حتى بعد انتشار الفيروس بين أفراده، وكانت بتفضل موجودة وهي لابسة الماسك، وبتمنى من كل المحبين لها أنهم يدعولها وربنا ينجيها من هذا المرض".

أصيبت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، بسبب تدهور حالتها الصحية، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وشاركت ابنتها منشور طالبه من خلاله الجمهور للدعاء لوالدتها حيث كتبت قائله: "اللهم إني عبدك وبك أملي، وأنت رجائي؛ وسيدنا وحبيبنا وجدنا وحبيبك ونبيك المجتبى ﷺ شفيعي عندك؛ أمنا الحبيبة الغالية أمتك عبلة الكحلاوي فقيرة إلى عفوك وعافيتك ورحمتك، فاللهم بحق سيدنا محمد نبيك ﷺ وبحق اسمك الرؤوف الرحيم؛ الشافي المعافي اجعل الشفاء في جسدها، واليقين في قلبها، والنور في بصرها، والشكر في صدرها، وذكرك بالليل والنهار مابَقِيَت على لسانها، وارزقها منك رزقًا غير محظورٍ ولا ممنوعٍ. اللهم إشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من بلائك وأغنها بفضلك عمن سواك واحدر عنها الأذى.

**اللهم ربنا رب الأسباب إغنها عن كل الأسباب ويسر لها عطاء الشفاء بلا حد ولا حساب تباركت وتعاليت في علاك لا إله إلا أنت الشافي الكافي المعافي لا أحد سواك".

أخبار تهمك

كومان يكشف عن موقف ميسي من المشاركة في نهائي كأس السوبر

منذ ربع ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موعد تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

رئيس سانت إيتيان يعتذر للزمالك بعد أزمة العمولات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسميا.. سموحة يضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مانشستر يونايتد مطلوب في إنتر ميلان

منذ ساعة الا ربع

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد الانتقال إلى سموحة

منذ أقل من ساعتين

ليون يوجه صدمة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

09:31 م

خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد الانتقال إلى سموحة

08:59 م

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض