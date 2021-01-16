أنيسة حسونة بعد إدعاء الشباب محمد قمصان إصابته بالسرطان: "قصة محبطة وتصرف قاسي"

السبت 16/يناير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت أنيسة حسونة، مؤلفة كتاب بدون سابق إنذار لمحاربة السرطان، في تعليقها على قصة محمد قمصان الذي ادعى بإصابته بمرض السرطان من أجل الشهرة وكسب الهدايا، إنها قصة محبطة.

وأضافت "أنيسة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "حتى لو كنت بتعاني لازم تدي رسالة أمل للناس ممكن يكون فيه أمل في العلاج".

وتابعت "بوجه لوم وعتاب شديد لهذا الشاب الذي استسهل إنه يقوم بحاجة زي كده، ازاي يستخدم الأمراض بطريقة مؤذية للناس نفسيا".
وتابعت "ما قام به هذا الشاب سبب إحباط شديد، وما قام به تصرف قاسي، وأنا عاد ليا المرض تاني ولكن لسة بإيماني عارفة أن اللي ربنا كتبه كويس، وأملي إني إن شاء الله هبقى أحسن ودايما بفكر في عائلتي والناس اللي بتحبني".

قالت هند عجور، مقدمة البلاغ ضد محمد قمصان مدعي الإصابة بالسرطان، إنها تعرفت على محمد في شهر أغسطس الماضي بعد أن تواصل معها حتى تنشر فيديوهات له على صفحة "دسوق" لأنها صفحة كبيرة.

وأشارت "عجور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن علاقتها انتهت بمحمد بعد نشر فيديوهاته على صفحتها، وبعدها بعدة أشهر فوجئت أن إحدى محاربات السرطان وهى مقدمة البلاغ الآخر ضد محمد تواصلت معها وأخبرتها أن "محمد" سرق صورة لطفل مصاب سرطان ونسب الصورة له على إحدى الصفحات المخصصة لمحاربي السرطان.

وكشفت أن الوصية التي نشرها محمد على "السوشيال ميديا" كانت لمحاربة سرطان تدعى إيمي توفت منذ عام، مضيفة: "بعد نشر الوصية تأكدت أن محمد بيكذب"، لافتة إلى أن محمد ليس مريض نفسيا، خاصة وأنه تربح من كذبه حيث حصل على هدايا وتبرعات.

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