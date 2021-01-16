شركة "صوت الدلتا" تعيد بث أغنية "فينك يا حبيبى" لـ محمد منير بعد التصالح

السبت 16/يناير/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تواصلت الشركة المنتجة لـ أغنية "فينك يا حبيبي" لـ "لكينج محمد منير مع شركة "صوت الدلتا" المالك الأصلي للأغنية وتدخل عدد من الأصدقاء المقربين حيث قامت شركة "صوت الدلتا" بإعطاء التصريح رسميًا للشركة المنتجة لأغنية "فينك يا حبيبى" في الساعات الأخيرة بعد التصالح، لإعادة بث أغنية "فينك يا حبيى" للنجم محمد منير، على يوتيوب.

حيث أصدرت شركة "صوت الدلتا" بيانا ينص على الاحترام الكامل والتقدير للكينج محمد منير وللشركة المنتجة، موضحًا أن الأزمة تواجدت نظرًا لعدم مخاطبة صوت الدلتا من أى طرف سواء جمعية الملحنين والمؤلفين، أو أي طرف، حيث تفاجئنا أن الاغنية تعرض عبر اليوتيوب، ولذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن أثبتنا ملكيتنا.

وأشار البيان: أن صوت الدلتا خاطبت شركة "يوتيوب" وقدمت لها المستندات اللازمة والتصالح بين جميع الأطراف، وطلبت رسميًا إعادة بث أغنية "فينك يا حبيبى" للنجم الكبير محمد منير، حيث من المقرر أن تعود الاغنية للعرض خلال الساعات المقبلة.

وفى السياق ذاته، أوضحت شركة صوت الدلتا، أن بيان جمعية المؤلفين والملحنين أصدرت بيانًا، وضعت فيه تصريحًا مطبوعًا للشركة المنتجة لأغنية "فينك يا حبيبي"، حيث تضمن البيان أن تاريخ استغلال الأغنية هو 17 فبراير 202، اذ أكثر من 11 شهرًا، ومع ذلك لم يتم مخاطبتنا رسميًا، كما نص التصريح على ذكر اسم مؤلف وملحن الأغنية بالخطأ حيث قال التصريح إن المؤلف والملحن هو "زين العابدين عبد الله" إذ يعد تلك الشخص ليس له اى علاقة بالموضوع من الاساس، حيث أن اسم مؤلف وملحن أغنية "فين يا حبيبى" هو "عبد العزيز زين العابدين محمد أحمد"، وليس زين العابدين عبد الله، ما جعلنا نؤكد على مصداقيتنا.

شركة "صوت الدلتا" تعيد بث أغنية "فينك يا حبيبى" لـ محمد منير بعد التصالح
شركة "صوت الدلتا" تعيد بث أغنية "فينك يا حبيبى" لـ محمد منير بعد التصالح

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