لميس الحديدي عن تصنيف واشنطن لتنظيمي "ولاية سيناء " و"حسم" : جاء بعد جهد مصري
السبت 16/يناير/2021 - 09:41 م
داليا الحسين
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إدارج الولايات المتحدة لمنظمتي "ولاية سيناء" و"حسم"، ضمن أعلى تصنيف للتنظيمات الإرهابية للولايات المتحدة قائلة: " جني ثمار لجهد مصري متصل على مدار سنوات وأمداد مستمر بالمعلومات".
وقالت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على قناة " ON"، اليوم السبت إنه تم إدارج أحد أهم قياديين وهما يحي موسى وعلاء السماحي وهما متهمان بارتكاب جرائم إرهابية كثر في مصر ومقيمان في تركيا.
وأضافت: "عضوان مهمان في تنظيم الجماعة الإرهابية الإخوان المسلمين حيث أن الأخيرة هي الأم لكل التنظيمات الإرهابية التي انبثقت من تحتها".
وأكدت الإعلامية أن التطور الأخير يمثل خطوة هامة في حرب مصر ضد الإرهاب، متابعة: "هل هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حركة " حسم " كتنظيم إرهابي ؟ الحقيقة لا هي مصنفة كتشكيل إرهابي منذ يناير 2018 لكن كانت درجة أقل من التصنيف بما يعني عقوبات أقل لكن بالتنصيف الأخير توضع " حسم " و" ولاية سيناء " على أعلى تصنيف إرهابي بدرجة منظمة إرهابية عالمية وينافسها في ذات التصنيف القاعدة والجماعة الإسلامية "وحزب الله" وجبهة "النصرة" و"داعش".
وكشفت أنه فيما يخص ولاية سيناء فيعتبر التصنيف الاول لها منظمة إرهابية عالمية حيث أنه في عام 2014 كانت الولايات المتحدة قد أدرجت ولاية انصار بيت المقدس في سيناء؛ لكن انصار بيت المقدس تختلف عن ولاية سيناء رغم أن الأولى هي التي كانت مسؤولة عن تنفيذ العمليات الإرهابية ف ي سيناء ثم بايعت "داعش" وتحولت لولاية سيناء ".
وقالت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على قناة " ON"، اليوم السبت إنه تم إدارج أحد أهم قياديين وهما يحي موسى وعلاء السماحي وهما متهمان بارتكاب جرائم إرهابية كثر في مصر ومقيمان في تركيا.
وأضافت: "عضوان مهمان في تنظيم الجماعة الإرهابية الإخوان المسلمين حيث أن الأخيرة هي الأم لكل التنظيمات الإرهابية التي انبثقت من تحتها".
وأكدت الإعلامية أن التطور الأخير يمثل خطوة هامة في حرب مصر ضد الإرهاب، متابعة: "هل هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حركة " حسم " كتنظيم إرهابي ؟ الحقيقة لا هي مصنفة كتشكيل إرهابي منذ يناير 2018 لكن كانت درجة أقل من التصنيف بما يعني عقوبات أقل لكن بالتنصيف الأخير توضع " حسم " و" ولاية سيناء " على أعلى تصنيف إرهابي بدرجة منظمة إرهابية عالمية وينافسها في ذات التصنيف القاعدة والجماعة الإسلامية "وحزب الله" وجبهة "النصرة" و"داعش".
وكشفت أنه فيما يخص ولاية سيناء فيعتبر التصنيف الاول لها منظمة إرهابية عالمية حيث أنه في عام 2014 كانت الولايات المتحدة قد أدرجت ولاية انصار بيت المقدس في سيناء؛ لكن انصار بيت المقدس تختلف عن ولاية سيناء رغم أن الأولى هي التي كانت مسؤولة عن تنفيذ العمليات الإرهابية ف ي سيناء ثم بايعت "داعش" وتحولت لولاية سيناء ".