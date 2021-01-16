لميس الحديدي عن تصنيف واشنطن لتنظيمي "ولاية سيناء " و"حسم" : جاء بعد جهد مصري

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علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إدارج الولايات المتحدة لمنظمتي "ولاية سيناء" و"حسم"، ضمن أعلى تصنيف للتنظيمات الإرهابية للولايات المتحدة قائلة: " جني ثمار لجهد مصري متصل على مدار سنوات وأمداد مستمر بالمعلومات".



وقالت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على قناة " ON"، اليوم السبت إنه تم إدارج أحد أهم قياديين وهما يحي موسى وعلاء السماحي وهما متهمان بارتكاب جرائم إرهابية كثر في مصر ومقيمان في تركيا.



وأضافت: "عضوان مهمان في تنظيم الجماعة الإرهابية الإخوان المسلمين حيث أن الأخيرة هي الأم لكل التنظيمات الإرهابية التي انبثقت من تحتها".



وأكدت الإعلامية أن التطور الأخير يمثل خطوة هامة في حرب مصر ضد الإرهاب، متابعة: "هل هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حركة " حسم " كتنظيم إرهابي ؟ الحقيقة لا هي مصنفة كتشكيل إرهابي منذ يناير 2018 لكن كانت درجة أقل من التصنيف بما يعني عقوبات أقل لكن بالتنصيف الأخير توضع " حسم " و" ولاية سيناء " على أعلى تصنيف إرهابي بدرجة منظمة إرهابية عالمية وينافسها في ذات التصنيف القاعدة والجماعة الإسلامية "وحزب الله" وجبهة "النصرة" و"داعش".



وكشفت أنه فيما يخص ولاية سيناء فيعتبر التصنيف الاول لها منظمة إرهابية عالمية حيث أنه في عام 2014 كانت الولايات المتحدة قد أدرجت ولاية انصار بيت المقدس في سيناء؛ لكن انصار بيت المقدس تختلف عن ولاية سيناء رغم أن الأولى هي التي كانت مسؤولة عن تنفيذ العمليات الإرهابية ف ي سيناء ثم بايعت "داعش" وتحولت لولاية سيناء ".

