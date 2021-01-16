تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة الغد أمام البنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي في الخامسة مساء غد الأحد على ملعب المكس بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يدخل اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني

في خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أكرم توفيق

في خط الدفاع: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي قفشة – والتر بواليا