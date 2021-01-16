صحة حفر الباطن تقيم حملات توعوية لتعريف بلقاح فيروس "كورونا" في الأسواق التجارية

السبت 16/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
صحة حفر الباطن تقيم حملات توعوية لتعريف بلقاح فيروس "كورونا" في الأسواق التجارية

أقامت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها حملات توعوية مكثفة في الأسواق التجارية واستهدفت الحملة المواطنين والمقيمين لتعريفهم بلقاح فيروس “كورونا” والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للقاح “كورونا”، بالإضافة إلى كيفية التسجيل عبر تطبيق “صحتي”، والخدمات التي تقدم من خلاله، وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتأتي هذه الحملات التوعوية امتدادًا للجهود التي تقوم بها صحة حفر الباطن منذ بدء جائحة كورونا لتوعية جميع أفراد المجتمع.

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