"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)

السبت 16/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
حسام زيدان


نشر عدد من العاملين في المجلس الأعلى للآثار قيمة مكافأتهم التي حصلوا عليها بقرار الأمين العام وقرار وزير السياحة والآثار وقدرها 300 جنيه بمناسبة عيد الأثريين.

وقارن عدد من منهم بين المكافأة التي قررها لهم الوزير وقدرها 300 جنيه،وبين المكافأة التي حصل عليها العاملين في قطاع البريد مطلع يناير الحالي، حيث حصلوا على مكافأتين نظرًا لمجهوداتهم.

الأثريون وصفوا مكافأتهم بالهزيلة والمهنية لهم وهم حراس الحضارة، وطالبوا بمساواتهم بالعاملين في قطاع البريد الذين حصلوا علي مكافأتين، الأولي قدرها 1000 جنيه، والثانية قدرها 500 جنيه.

ونشر الأثريون عدد من التغريدات أثنوا فيها على العاملين بقطاع البريد، وعن استحقاقهم للمكافأة، للمجهودات التي يبذلونها في العمل بظل الظروف الحالية.

وطالب الأثريون بمساواتهم بالعاملين في البريد، حيث أنهم -الأثريون- يواجهون نفس المصاعب، بل تحملوا العمل في ظل أجواء فيرس كورونا، واستطاعوا تحقيق عدة اكتشافات أثرية، منها كشف سقارة 1، وكشف سقارة 2، حيث كشفت البعثة المصرية عن ما يقرب من 159 تابوتًا أثريًا.

وعدد الأثريون الإنجازات التي قاموا بها خلال الفترة المنقضية وفي ظل أجواء كورونا حيث عملوا في ترميم متحف المركبات الملكية وتم افتتاحه، وتجهيز متحف كفر الشيخ وتم افتتاحه، وكذا فالعمل يجري على قدم وساق في متاحف الحضارة والكبير، وترميمات سور مجرى العيون وترميم وتجهيز المومياوات الملكية.

يذكر أن وزير السياحة والآثار عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقدم بالتهاني لجموع الأثريين في عيدهم عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أثنى على تفانيهم بالعمل حتى خلال فترة انتشار فيرس كورونا، وهو الأمر الذي جعل صورة مصر مشرفة في كل المحافل الدولية.
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)
"الأثريون يقارنون": "مكافأتنا 300 والبريد 1500" (مستندات)

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