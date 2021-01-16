نشأت الديهي عن تصفية شركة الحديد والصلب: "أنا حزين"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن شركة الحديد والصلب لها أهمية تاريخية حيث أقيمت عام 1954 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهي شركة ملك للمصريين وليس إرث لـ "عبد الناصر"، منوهًا بأن الشركة صرح مصري وطني مثله مثل السد العالي، فإنشاءها كان من أجل استقلال القرار السياسي المصري.



وتابع، أن الشركة تحقق خسائر كبيرة جدًا، وإدارة الشركة بشكل عام فاشلة وفاسدة، فالعمال ليسوا سبب في الخسائر، ولا يأخذوا قرارات مع الإدارة، ولا يمكن لأحد القبول بإضرار أي عامل، مشيرًا إلى أن عدد العمال بشركة الحديد والصلب يبلغ نحو 7 آلاف عامل، متسائلًا لـ وزير قطاع الأعمال: "هل هناك حلول أخرى لمواجهة خسائر الشركة وهل تصفية الشركة وبيعها هو الحل الوحيد؟، وهل يمكن محاسبة المسئول عن هذه الخسائر التي حققتها الشركة".



قال الإعلامي نشأت الديهي، على قرار تصفية شركة الحديد والصلب، قائلًا: "أنا في صراع بين المنطق والعاطفة وأنا حزين لإغلاق هذا الصرح، فأنا دائمًا لدي حنين لما أنجزناه في فترة الاستقلال الوطني مثل مصانع الغزل والنسيج ومصنع الحديد والصلب، ومصانع النحاس المصرية، ربنا ينتقم من الفشلة الذين أداروا الشركة على مدار 20 عام، ومن تركهم رغم فشلهم وتحقيق خسائر".