حسام موافي يكشف لأول مرة عن مزايا التدخين (فيديو)

السبت 16/يناير/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن هناك عدة مزايا للتدخين، من الممكن الحصول عليها بدون شرب السجائر، معقبًا: "مش معقولة كذا مليار بيشرب سجائر بدون حجة".

وتابع "موافي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن التدخين يعتبر أفضل عقار لعلاج الضغط النفسي، خاصة ان النيكوتين المتواجد في السجائر يؤدي إلى علاج الضغط، خلال فترة قصيرة تصل لـ3 ساعات.

وأضاف أن التدخين كان لوقت قريب عادة، ولكن مؤخرًا أكتشف بأنه إدمان، لأنه يؤثر على مستوى الدم من خلال النيكوتين، مشيرًا إلى أن علاج الضغط النفسي أمر ممكن من خلال عقارات دوائية خلاف التدخين، متابعًا: "التدخين ممكن يعالج الضغط، ولكنه يؤدي إلى مصائب كبرى"

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