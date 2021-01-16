الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

السبت 16/يناير/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

كشف الدكتور محمد الباز، كيف مات عمر خورشيد؟، ولماذا يتجدد الحديث عنه الان؟، وهل هناك علاقة بين وفاته ورئيس مجلس الشوري الأسبق صفوت الشريف.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن عائلة الراحل عمر خورشيد، أعلنت أنها ستأخد العزاء في عمر خورشيد بعد وفاة صفوت الشريف، منوها أنه أيضًا هناك أخبار متداولة عن قرار عائلة الراحلة سعاد حسني بأخذ العزاء فيها بعد وفاة صفوت الشريف.

وأوضح "الباز"، أن عمر خورشيد عازف جيتار عظيم، وعزف وراء أم كلثوم، وشارك بالتمثيل في افلام كثيرة، ومات في 29 مايو 1982.

وعن يوم وفاته، قال، إن عمر كان موجودا مع زوجته في كازينو في شارع الهرم، وعند خروجه، طاردته سيارة، واصطدمت به من جهة باب سيارته، وطار عمر خورشيد من زجاج السيارة ومات، منوها أن مديحة كامل وقتها في التحقيقات قالت إن أشخاص نزلوا من السيارة التي كانت تطارد عمر ليتأكدوا من وفاته، وبعدها غادروا المكان.

ولفت "الباز"، إلى أن هناك 3 تفسيرات انتشرت بعد وفاة عمر خورشيد، الأول أن منظمة فلسطينية أعلنت أنها ستقتل كل من سافر مع السادات لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، وعمر خورشيد كان مع السادات أثناء توقيع الاتفاقية.

وتابع: "السيناريوا الثاني كان أن عمر خورشيد كان على علاقة بفتاة، وكان والدها شخص مسئول وكبير في الدولة، وكان يرفض تلك العلاقة، وأنه تخلص منه".

وواصل: "أما السيناريو الثالث، والتعلق بصفوت الشريف، أنه بعد وفاة عبدالحليم، دافع عمر خورشيد عن سعاد حسني وقال لصفوت الشريف سيبها في حالها، وإلا أنا هفضحك، فقرر صفوت قتله".

وحول صحة الرواية الأخيرة، المتعلقة بقتل صفوت الشريف للموسيقار عمر خورشيد، أكد الباز، أنه صفوت الشريف خرج من الخدمة العسكرية في 1968، ومنذ تلك الفترة وحتى 1974 كان يمارس عملا خاص، وفي 1974 التحق بالهيئة العامة للاستعلامات، وأصبح في عام 1979 رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، وفي عام 1980 تم نقله ليكون رئيسا لاتحاد الإذاعة التليفزيون حتى 82، وبعدها أصبح وزير للإعلام.

وأردف: "ملف سعاد حسني بفرض صحته انتهى بالنسبة لصفوت الشريف من 1968، لأنه في الفترة التي توفى فيها عمر خورشيد، كان صفوت الشريف رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون".

ونوه "الباز"، أن عائلة عمر خورشيد عملت الجنازة بعد وفاته في 1982، وسعاد حسني أيضًا بعد وفاتها، مختتما: "في حالة من التزايد والحكايات دي كاذبة وتستهلك الناس، احنا قدام واقعة يتم استغلالها".

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