أستاذ بقصر العيني للمدخنين: ربنا أعطاك رئة وأوعية سليمة هتتحاسب عليها (فيديو)

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قال الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن شرب السجائر في المنزل أمر خطير للغاية، لأنه يؤدي الى تدخين سلبي للزوجة والأطفال، معقبًا: "يعني انت بتضر نفسك واولادك وزوجتك عشان مزاجك، دي مش جدعنة".



وتابع "موافي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، ان التدخين يؤدي الى الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات مثل سرطان المثانة والمعدة إلى جانب سرطان الرئة والدم، معقبًا: "أنا بقول لأي مدخن بلاش تبطل السجائر وانت في العناية المركزة، بطلها وانت واقف على رجلك".



ولفت إلى أن التدخين من الناحية الشرعية حرام، لان المسلم مسؤول عن الحفاظ على صحته، متابعًا: "بقول لكل مدخن فكر في اليوم اللي هتقف فيه بين يدي الله، ربنا اعطاك رئة سليمة وأوعية سليمة هتتحاسب عليها".

