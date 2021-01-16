الشهيد الـ (317) "الأطباء" تنعي استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بهيئة قناة السويس

السبت 16/يناير/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد الجزار، استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بهيئة قناة السويس، الذى توفى إثر الإصابة ب كوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور محمد الجزار، الطبيب رقم الــ(317)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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