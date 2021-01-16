انهيار عقار من طابقين بسمالوط في المنيا

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انقذت العناية الإلهية سكان عقار مكون من طابقين بمنطقة حي جنوب سمالوط شمال المنيا بعد انهيار العقار بالكامل.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتلقى مركز شرطة سمالوط شرق بلاغا يفيد بتلقي إخطار من سكان شارع الريفية بمنطقة حي جنوب المدينة بانهيار عقار مكون من طابقين ملك حاتم رجب.



وتسبب انهيار العقار في تهدم المنزل بالكامل دون وقوع أي أضرار بشرية أو إصابات.



وعلي الفور قامت أجهزة الأمن بعمل كردون أمني حول العقار المنهار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعلى جانب اخر واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة النظافة المكبرة والتى ستهدف شوارع مدينة ملوى، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى، بحى غرب المدينة عبدالحكيم عبدالنعيم مدير المخلفات الصلبة وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء أحمد السايس رئيس مجلس مدينة ملوى، بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



حيث تمكنت الحملة من مسح وتمهيد شارع " المجيــــدى " بالجليدر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية.



وعلى جانب آخر، تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي حملات النظافة اليومية بالقرى والمدينة حيث قام حي شمال المدينه اليوم برفع وتجميع القمامه من أماكن تجميعها وتم رفع تجمعات القمامه أيضا بحي غرب المدينه وقامت ادارة حي جنوب وشرق المدينة بأعمال النظافة اليومية ورفع نقاط التجميع الي المقلب الوسيط.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار حملات النظافة التي تستهدف القرى والمدن ورفع القمامة من أماكن تجميعها حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.



وتستمر احياء المدينة الاربع في رفع وازاله تراكمات القمامة من مواقع تجميعها اليوم ورفعها الي الظهير الصحراوي الشرقي.





كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة اليوميه قرية ابوان وباقي الوحدات القروية مؤكدا علي سرعة رفع المخلفات وتجميعها حفاظا علي الصحة العامة.

