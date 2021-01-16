نبيلة عبيد تنفي مشاركتها في تشييع جثمان الراحل صفوت الشريف

السبت 16/يناير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أكدت الفنانة نبيلة عبيد على عدم مشاركتها لحظة تشييع جثمان الراحل صفوت الشريف، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نبيلة عبيد مقطع الفيديو المنسوب لها، وعلقت عليه قائلة :"أنتشر على الكثير من المواقع هذا الفيديو من جنازة الوزير السابق صفوت الشريف يزعم انه لي اثناء حضوري مراسم التشييع و هذا غير صحيح".

وتابعت نبيلة عبيد قائلة :"حيث إني ملتزمة تمامًا الإعتكاف في بيتي، لا أحضر المناسبات الفنية ولا أخرج منه إلا للضرورة القصوى، عافانا الله و عافاكم من شر الوباء".

واختتمت نبيلة عبيد كلامها قائلة :" عمومًا البوست فرصة لتحيتكم و التأكيد على محبتكم و محبتي لكم".

والجدير بالذكر أن، الفنانة نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" سكر زيادة"، وهو بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.

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